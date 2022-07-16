Прогноз погоды на 16 и 17 июля в Кирове: ожидается +25 градусов

Выходные в Кирове окажутся теплыми и солнечными Фото: Иван МАКЕЕВ

В выходные в Кирове будет тепло и солнечно. Ветер подует западный со скоростью 2-5 м/с. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на 16 и 17 июля.

Суббота, 16 июля

Утром в городе ожидается солнечная погода. Воздух прогреется до +22 градусов. Днем в Кирове станет облачно. Столбик термометра поднимется до +25. Вечером в Кирове будет прохладнее, синоптики прогнозируют до +16 градусов. Западный ветер подует со скоростью 2-5 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Воскресенье, 17 июля

В Кирове по-прежнему будет солнечно. Температура воздуха утром достигнет +22 градусов. Днем в Кирове потеплеет до +25. Вечером в городе станет облачно, ожидается +18 градусов. Западный ветер может смениться на юго-восточный с порывами 2-3 м/с. Атмосферное давление - 748 мм рт. ст.