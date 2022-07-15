Кондиционеры в кировских автобусах оказались неисправными

Проблему нашли в автобусах, принадлежащих КПАТ. Фото: vk.com/official_kirov

В кировских автобусах нашли неисправности в кондиционерах. Сейчас их чинят, сообщает горадминистрация.

В последнее время горожане начали часто жаловаться на кондиционеры в автобусах №2, 5, 16, 46, 87, принадлежащих КПАТ. Проверка выявила неисправности в работе климатических систем. Поскольку автобусы находятся на гарантии, пришлось дождаться команды лицензированных техников из Москвы. На текущей неделе специалисты приступили к ремонту.

- Напоминаем, что для нормальной работы климатической системы необходимы закрытые форточки в салоне автобуса. В этих условиях кондиционер без перегрузок и без дискомфорта для пассажиров поддерживает температуру в салоне от 23 до 25 градусов, - добавили в горадминистрации.