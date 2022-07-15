В Кирове мэрию оштрафовали за арматуру и выбоины на дороге по улице Энтузиастов

Такая ситуация сложилась на улице Энтузиастов в Урванцево. Фото: ОНФ Кировской области

Кировскую мэрию оштрафовали на 100 тысяч рублей за разбитую дорогу. Об этом рассказали активисты ОНФ.

Около месяца назад общественники сообщили горадминистрации, что на участках улиц Энтузиастов в Урванцево и Павла Корчагина в Озерках из асфальта торчит железная арматура. Чиновники отчитались о том, что срезали ее и устранили проблему, однако на деле оказалось, что это вовсе не так. Арматура пропала только на Павла Корчагина, где также заменили бетонные плиты. А на Энтузиастов все осталось по-прежнему.

Общественники направили обращение в прокуратуру. Проверка подтвердила наличие железных прутьев на проезжей части. Специалисты также зафиксировали выбоины до 1,5 метра длиной и более 10 см глубиной. На проезде отсутствуют также тротуары и фонари. За это мэрию оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Сейчас прокуратура внесла мэрии представление об устранении нарушений. Если горадминистрация не исправит ситуацию, скорее всего, последует иск в суд.