В Кировской области ищут без вести пропавшую 17-летнюю девушку

Девушка ушла из дома 13 июля и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают девушку-подростка, пропавшую двое суток назад. Софья Будина ушла из дома в Омутнинске 13 июля в 10.30 и не вернулась.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Софье 17 лет, рост 156 см, худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и зелено-карие глаза. На момент пропажи девушка была одета в светлые рваные джинсы, розовый топик и белые кроссовки. С собой у нее были черные сумка и рюкзак.

Если вы видели Софью, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.