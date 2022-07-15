Жителя Кировской области осудят за убийство брата

Мужчина несколько раз ударил брата ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области осудят 54-летнего мужчину за убийство 52-летнего брата. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в областном Следкоме.

Следствие выяснило, что в ночь с 6 на 7 апреля, в деревне Мари Байса Лебяжского района двое братьев распивали алкогольные напитки. Во время беседы между ними произошел конфликт. Старший схватил нож и несколько раз ударил родственника. Полученные травмы оказались серьезными, мужчина скончался.

Полицейские задержали виновного и заключили под стражу. Следователи установили все детали случившегося. Уголовное дело с обвинением они передали в суд на рассмотрение.