В Кирове продолжают чинить светофоры, вышедшие из строя после грозы

Еще четыре светофора отремонтируют в ближайшие два дня. Фото: admkirov.ru

В Кирове отремонтировали 11 светофоров, переставших работать после грозы. Об этом сообщает горадминистрация.

Подрядчик получил комплектующие, которые позволят отремонтировать регулировщики на перекрестках Кольцова и Упита, Октябрьского проспекта и Северного кольца, в Гнусино, а также на Московской и на повороте на Ганино. Запасные части пошли на ремонт еще десяти светофоров, которые уже включены. В ближайшие два дня все объекты начнут работать.

Как пояснили в мэрии, контроллеры вышли из строя из-за удара молнии, после которого в сети образовалось высокое напряжение. В итоге фазы светофоров включались в хаотичном порядке. Поэтому на некоторых оставили только желтый сигнал, а часть из них вовсе отключили, чтобы водители пользовались знаками приоритета.