В Кирове осудили мужчину, который порезал подростка осколком бутылки

Суд приговорил мужчину к четырем годам тюрьмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили мужчину, который порезал подростка. Об этом сообщает областной Следком.

Инцидент произошел 4 июня минувшего года. В Кочуровском парке схлестнулись две компании, и участник одной из них, пьяный 35-летний мужчина, разбил стеклянную бутылку и ударил осколком 16-летнего подростка. Паренек получил ранение щеки, которое позже охарактеризовали как причинение тяжкого вреда здоровью.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, собраны доказательства. На днях суд вынес мужчине приговор: четыре года лишения свободы с последующим ограничением на один год. За свой проступок он отправится в колонию общего режима.