За 2021 год на работе пострадали 316 кировчан

В 10 случаях из 316 травмы заканчивались летальным исходом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировстат подсчитал случаи производственного травматизма, произошедшие в 2021 году. Результат неутешителен: позитивных изменений нет.

Так, данные предоставили 2,2 тысячи компаний с общим количеством сотрудников в штате 177,8 тысяч человек. Согласно исследованию, за минувший год производственные травмы получили 316 работников, причем 200 из них произошли по вине и самих сотрудников, и работодателя.

Чаще всего травматизму подвергались мужчины: 67% случаев. Количество летальных исходов - 10. По сравнению с 2020 годом выросло число и травм, и смертей: 286 и 4 соответственно.

Эксперты также установили, что наибольшее количество человек пострадало на работе в сфере животноводства (75), деревообработке (57), здравоохранения (28).