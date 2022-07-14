В Кирове произошел пожар в квартире дома на Чапаева

В горящую квартиру спасатели попали через окно. Фото: vk.com/public105557620

В Кирове в многоквартирном доме на Чапаева произошел пожар. О происшествии сообщает ГУ МЧС по области.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. Сообщение о ЧП поступило в 16.11. На место прибыли пять пожарных расчетов. Спасатели проникли в квартиру через окно с помощью лестницы. Во время разведки места пожара они увидели мужчину, лежащего в коридоре - живого, но без сознания.

Сотрудники МЧС вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали врачам «скорой», которые оказали ему необходимую помощь. Всего из подъезда пришлось эвакуировать пятерых жильцов. Погибших, к счастью, нет.

Причины и обстоятельства пожара на данный момент неизвестны. Сейчас они устанавливаются ведомством.