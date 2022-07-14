Кировские бюджетники с 14 июля смогут приватизировать служебное жилье

Такая мера направлена на сохранение специалистов в регионе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области с 14 июля разрешили бюджетникам приватизировать служебное жилье. Решение приняли депутаты областного Законодательного собрания. На каких условиях можно получить помещение в собственность, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Так, социальные гарантии появятся у тех граждан, которые работают в госучреждениях, в отраслях здравоохранения, культуры и образования. Однако приватизировать помещение можно лишь при соблюдении следующих пунктов:

- стаж работы в одном государственном учреждении региона минимум 10 лет и не менее чем на одной ставке;

- трудящийся более 10 лет прожил в предоставленном ему служебном жилье;

- у сотрудника и у членов его семьи, которые живут с ним, нет другого жилья (ни в собственности, ни по договору социального найма);

- ранее работник не пользовался правом бесплатной приватизации жилья, принадлежащего государственному или муниципальному жилищному фонду.

Добавим, что такая мера направлена на сохранение специалистов в регионе.