В Кирове до конца сентября ограничат движение по участку улицы Карла Маркса

Движение на участке будет ограничено до 30 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение по участку улицы Карла Маркса. Об этом предупреждает городская администрация.

По сообщению мэрии, это связано с реконструкцией тепловой сети. Движение ограничат в районе дома №47 до 30 сентября. Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута или искать пути объезда.

Напомним, ранее мы сообщали, что по той же причине на участках двух улиц ограничат движение транспорта: Азина и Красноармейской. Реконструкция теплосетей на одном участке пройдет до 1 августа, второй отрезок перекрыли до сентября. Подробнее об этом вы можете узнать здесь.