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Происшествия14 июля 2022 13:49

В Кирове молодая девушка устроила ДТП с четырьмя автомобилями

В результате столкновения она получила травмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Девушка на «Шевроле» не пропустила «Ниссан» и произошло столкновение. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Девушка на «Шевроле» не пропустила «Ниссан» и произошло столкновение. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове произошло ДТП с четырьмя машинами. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 13 июля в 14.40 на улице Солнечной. Выезжая с прилегающей территории у дома №3, «Шевроле Лачетти» не уступил дорогу «Ниссану», отчего они столкнулись. От удара «Шевроле» отбросило на припаркованные рядом «Ладу Гранту» и «Мицубиси Аутлендер». В результате столкновения пострадали 20-летняя девушка-виновница аварии и четыре автомобиля.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали семь человек. Погибших нет.