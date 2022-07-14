В Кирове молодая девушка устроила ДТП с четырьмя автомобилями

Девушка на «Шевроле» не пропустила «Ниссан» и произошло столкновение. Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В Кирове произошло ДТП с четырьмя машинами. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 13 июля в 14.40 на улице Солнечной. Выезжая с прилегающей территории у дома №3, «Шевроле Лачетти» не уступил дорогу «Ниссану», отчего они столкнулись. От удара «Шевроле» отбросило на припаркованные рядом «Ладу Гранту» и «Мицубиси Аутлендер». В результате столкновения пострадали 20-летняя девушка-виновница аварии и четыре автомобиля.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пострадали семь человек. Погибших нет.