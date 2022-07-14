Житель Кирово-Чепецка вошел в число лучших фотографов страны

Дмитрий вошел в топ-35 лучших фотографов страны. Фото: Дмитрий Медянцев

Житель Кирово-Чепецка вошел в топ лучших фотографов страны. Дмитрий Медянцев принял участие в международном конкурсе «35awards», где за победу соревновались 125 тысяч человек из 174 стран мира. В итоге наш земляк оказался в числе лучших: семь его фотографий вошли в финальный этап.

- В результате подведения итогов одна фотография вошла в каталог конкурса. Я попал в 35 лучших фотографов России как в целом по конкурсу, так и в номинациях «Пейзаж - день» и «Пейзаж- ночь», - поделился мужчина на своей странице в соцсетях.

Стоит отметить, что это не первый конкурс, где отличился чепецкий фотограф. К примеру, в прошлом году он занял второе место на конкурсе авиакомпании «Россия» и попал на страницы ее журнала.

Как отмечает Дмитрий, 5 из 7 фотографий были сделаны в радиусе 150 км от его дома. По его признанию, чего-то большего он вряд ли сможет добиться, поскольку для этого потребуется полная концентрация на творчестве, и придется забыть даже о семье и работе.

Работы фотографа отметили в номинациях «Пейзаж - день» и «Пейзаж- ночь». Фото: Дмитрий Медянцев

Эта работа попала в каталог конкурса. Фото: Дмитрий Медянцев