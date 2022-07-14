В Слободском осудили женщину, напавшую на 92-летнюю пенсионерку

Женщине, напавшей на пенсионерку, предстоит отсидеть три года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Слободском районном суде признали виновной 33-летнюю местную жительницу. Ее осудили за грабеж квартиры 92-летней пенсионерки. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Следователи установили, что 2 февраля 2022 года злоумышленница находилась в квартире пострадавшей. Будучи пьяной, она решила украсть деньги и имущество пожилой женщины. На глазах у нее преступница достала из портмоне хозяйки 100 рублей и забрала мобильный телефон. Затем воровка несколько раз ударила пенсионерку. К счастью, ее здоровью ничего не угрожает.

Полицейские выяснили, что обвиняемая уже была ранее судима за кражу и грабеж. После расследования, сотрудники вернули потерпевшей похищенные вещи.

Слободской районный суд признал женщину виновной и назначил наказание. Она проведет три года и один месяц в колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.