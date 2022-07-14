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Происшествия14 июля 2022 9:40

В Омутнинске осужденному прибавили к сроку четыре года за ложный донос об избиении

Мужчина сообщил, что его якобы избивают сотрудники колонии
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На днях над уже заключенным прошел суд.

На днях над уже заключенным прошел суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске осужденный сообщил об избиениях в колонии и получил прибавку к сроку. Подробности сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, 28-летний уроженец Свердловской области отбывает наказание в одной из исправительных колоний нашего региона за кражу, угон и причинение тяжкого вреда здоровью. В какой-то момент заключения он сообщил в правоохранительные органы, что сотрудники ИК его избивают. По сообщению прокуратуры, мужчина сделал это, «испытывая неприязнь к сотрудникам ФСИН, будучи несогласным с режимом и условиями отбывания наказания в виде лишения свободы».

Донос признали ложным, по данному факту возбудили уголовное дело. С учетом наличия предыдущих судимостей суд вынес приговор: четыре года лишения свободы к имеющемуся сроку. Мужчина пытался обжаловать решение, однако судебная коллегия оставила его в силе.