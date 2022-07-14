В Омутнинске осужденному прибавили к сроку четыре года за ложный донос об избиении

На днях над уже заключенным прошел суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омутнинске осужденный сообщил об избиениях в колонии и получил прибавку к сроку. Подробности сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, 28-летний уроженец Свердловской области отбывает наказание в одной из исправительных колоний нашего региона за кражу, угон и причинение тяжкого вреда здоровью. В какой-то момент заключения он сообщил в правоохранительные органы, что сотрудники ИК его избивают. По сообщению прокуратуры, мужчина сделал это, «испытывая неприязнь к сотрудникам ФСИН, будучи несогласным с режимом и условиями отбывания наказания в виде лишения свободы».

Донос признали ложным, по данному факту возбудили уголовное дело. С учетом наличия предыдущих судимостей суд вынес приговор: четыре года лишения свободы к имеющемуся сроку. Мужчина пытался обжаловать решение, однако судебная коллегия оставила его в силе.