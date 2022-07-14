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Общество14 июля 2022 5:36

В Ленинском районе 14 июля жители 11 домов останутся без холодного водоснабжения

Восстановят подачу ресурса уже к вечеру
Иван Кабанов
Воды не будет с 9.00 до 18.00.

Воды не будет с 9.00 до 18.00.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В четверг, 14 июля жители нескольких домов на улицах Маклина и Воровского на несколько часов останутся без холодной воды. Причиной отключения стали неполадки с трубопроводом. Информацию предоставили в МУП «Водоканал».

Компания сообщила, что без воды с девяти утра до шести вечера придется остаться кировчанам, живущим по следующим адресам:

- ул. Маклина: 60, 54, 50, 46, 48, 42, 40, 40А, 36;

- ул. Воровского: 91А, 95А.

На проблемном месте рабочие ведут ремонтно-восстановительные работы. В зону отключения на Воровского 92/2 отправится цистерна с питьевой водой. Отследить ее можно здесь.