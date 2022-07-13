В Кирово-Чепецке виновные в гибели четырех рабочих попытались обжаловать приговор

Трагедия произошла на чепецком предприятии осенью 2020 года. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирово-Чепецке виновники гибели четырех рабочих попытались обжаловать свой приговор. Подробности сообщает областная прокуратура.

Напомним, в сентябре 2020 года семеро рабочих местного предприятия отравились соединениями фтора. Впоследствии четверо из них скончались, здоровью еще двоих был причинен тяжкий вред.

Обвинение предъявили мастеру смены и начальнику производства. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть более двух лиц». Суд вынес приговор: четыре года колонии-поселения мастеру смены и три с половиной - женщине-начальнику производства.

Оба попытались обжаловать приговор. В итоге судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда постановила оставить решение в силе.