В Зуевском районе ремонтируют два моста через реки Большая и Малая Кордяга

Реконструкцию мостов в Зуевском районе планируют завершить к 31 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зуевском районе реконструируют два моста. Рабочие должны отремонтировать их по графику к 31 октября. На проект выделили 40 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Мосты расположены на автотрассе Киров-Кирово-Чепецк-Зуевка-Фаленки-граница Удмуртской Республики. Они построены через реки Большая и Малая Кордяга. На переправах специалисты заменят перильные, барьерные ограждения и опорные части. Затем рабочие уложат асфальт.

Несмотря на работы, движение по мостам не останавливается. Ремонт происходит на одной половине объекта, машины двигаются по второй. Однако временно для безопасности выставили дорожные знаки с приоритетом проезда.

Добавим, что в 2022 году в Кировской области запланирована реконструкция еще семи мостов. На их ремонт выделили 371,9 и миллиона рублей.