В Кирове полицейский спас молодого человека, едва не утонувшего в Вятке

Сержант полиции Максим Черемискин вытащил утопающего из воды. Фото: УМВД по Кировской области

В Кирове полицейский спас тонущего молодого человека. Об этом сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел 9 июля около 4 часов утра. В полицию поступило сообщение о двух тонущих на Вятке кировчанах. Заявку передали ближайшему наряду ППС, который вскоре прибыл на место. В реке, действительно, находились молодой человек и девушка, зовущие о помощи.

Один из полицейских, Максим Черемискин, бросился в воду. Когда он доплыл до них, голова тонущего парня уже скрылась под водой. Правоохранитель нырнул и схватил молодого человека за руку, выплыв вместе с ним на берег. Девушке же помогли спасатели, дежурившие рядом. Медпомощь пострадавшим не понадобилась.

Как пояснил едва не утонувший парень, он гулял по набережной Грина и услышал крики о помощи. Оказалось, что из реки не смогла выбраться девушка, а он кинулся к ней и не рассчитал свои силы, чуть не погибнув. Кировчанин поблагодарил полицейского за спасение, а руководство УМВД решает вопрос о поощрении правоохранителя.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Котельниче спасли трех тонущих девушек. Подробнее - здесь.