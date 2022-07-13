В Кирове на улице Свободы восстановят провалившийся от ливня тротуар

Тротуар частично разрушило потоком воды. Фото: admkirov.ru

В Кирове началось восстановление размытого водой тротуара. Работы проходят по адресу улица Свободы, 58. Об этом сообщили в городской администрации.

Проблема появилась после сильного ливня 6 июня. Поток воды подмыл склон у оврага Засора. Из-за этого на участке между улицами Герцена и Горбачева частично обрушился тротуар и обвалился грунт. В среду, 13 июля, рабочие начали здесь ремонтные работы. Они уже укрепили откос оврага, для того, чтобы грунт больше не размывало.

Сообщается, что покрытие тротуара восстановят в ближайшие дни, однако в будущем планируется и реконструкция участка ливневой сети.