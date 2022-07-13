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Происшествия13 июля 2022 12:50

Кировчанин, выбросивший из окна сожительницу, получил шесть с половиной лет тюрьмы

За покушение на убийство ему придется отправиться в колонию строгого режима
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мужчина избил сожительницу и вытолкнул ее в окно. Фото: СУ СКР по Кировской области

Мужчина избил сожительницу и вытолкнул ее в окно. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове молодого человека осудили за попытку убить свою сожительницу. Подробности сообщили в областном Следкоме.

Инцидент произошел еще в сентябре 2021 года: 27-летний парень выпивал со своей 40-летней сожительницей. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, молодой человек вышел из себя и начал избивать женщину, ударяя ее головой о пол и батарею. После этого он вытолкнул ее из окна второго этажа, спустился вниз и нанес еще несколько ударов. Пострадавшей вовремя вызвали «скорую», и благодаря оперативно оказанной помощи она осталась жива.

Молодого человека задержали, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На днях состоялся суд над кировчанином. Приговором стали шесть с половиной лет колонии строгого режима.