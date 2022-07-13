Из бюджета Кировской области на подготовку к зиме выделят еще 110 млн рублей

На выделенные средства планируют улучшить теплоснабжение региона. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области на подготовку к отопительному сезону дополнительно выделили 110 миллионов рублей. Часть из средств направят на ремонт системы водоснабжения в Котельничском районе. Об этом сообщили в пресс-центре правительства Кировской области.

Сообщается, что общий бюджет на подготовку к зиме в 2022 году в регионе составит более 180 миллионов рублей. Их используют для повышения надежности теплоснабжения в области. Помимо этого, деньги помогут тщательней подготовить инфраструктуру к холодам и сформировать резервный запас топлива.

Добавим, что из областного бюджета выделили ресурсоснабжающим компаниям более 300 миллионов рублей на компенсацию разницы в цене мазута и угля. Вложение поможет организациям создать нужные запасы топлива по тарифным ценам.