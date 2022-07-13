В июне моторное топливо в Кировской области подешевело

Бензин марки АИ-92 в июне подешевел на 1%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За июнь бензин в Кировской области снова подешевел. Специалисты Кировстата провели исследование изменения цен в минувшем месяце.

Так, согласно результатам, стал дешевле бензин марки АИ-92 и АИ-95 - на 1% и 0,6% соответственно. Стоимость бензина АИ-98, а также дизельного топлива, никак не поменялась. Наиболее упало в цене газовое моторное топливо: на 7,7%.

Стоит отметить, что в сравнении с позапрошлым месяцем стоимость отдельных видов моторного топлива существенно снизилась. Ее уменьшение наблюдали и в мае 2022 года. Бензин АИ-92 и АИ-95 тогда стал доступнее на 0,1%, дизельное топливо - на 0,04%. Цена АИ-98 также не становилась ни выше, ни ниже.