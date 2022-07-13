Для посетителей «Гринландии» запустят дополнительные автобусы до Башарово

Фестиваль пройдет с 14 по 17 июля. Фото: vk.com/grinlandia_fest

В Кирове для посетителей «Гринландии» организуют дополнительные автобусы. Об этом сообщает горадминистрация.

Всего для гостей организуют 21 рейс. Специальные автобусы с табличкой «Гринландия» будут ходить от ТЦ «Лето» до Башарово через площадь Конева с пятницы. Наибольшее количество рейсов запланировано на субботу: первый автобус отправится в 09.00, последний - в 19.40. Обратно транспорт отправится тем же путем по мере заполнения мест.

В мэрии сообщили, что стоимость поездки составит 60 рублей. За багаж придется заплатить такую же сумму.

Напомним, ранее мы сообщали, что фестиваль «Гринландия» состоится на берегу Быстрицы с 14 по 17 июля.

Расписание автобусов до Башарово и обратно вы можете посмотреть на скриншотах ниже или по этой ссылке.

Фото: admkirov.ru