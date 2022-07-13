Напился и избил до смерти: жителя Кирово-Чепецкого района задержали за убийство своей жены

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 июля в одном из домов деревни Филимоновщина Кирово-Чепецкого района 34-летний мужчина до смерти избил свою жену-ровесницу. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

В ходе разбирательства выяснилось, что между супругами произошла ссора. Во время конфликта муж, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил девушку по голове. Она скончалась от полученных травм.

Работники правоохранительных органов задержали агрессора. Оказалось, что он ранее уже привлекался к уголовной ответственности. По итогам расследования мужчину обвинили в умышленном избиении с последующей смертью жертвы.

Однако следователи по-прежнему продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. Разбирательство продолжается.