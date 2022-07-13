В Победилово появился медпункт

Медпункт обустроили в доме ветеранов. Фото: admkirov.ru

В Победилово открыли медицинский пункт. На отсутствие места для оказания помощи долго жаловались местные жители, и в итоге его получилось обустроить в доме ветеранов.

Как отметила глава города Елена Ковалева, задачу решили совместными усилиями Гордумы, мэрии, регионального Минздрава и руководства Кировской клинической больницы № 7. Найдено помещение не только для приема врача, но и для процедурного кабинета. Там уже сделали ремонт и приобрели функциональную мебель.

В здравпункте жители смогут сдавать анализы, получать медпроцедуры. Дважды в неделю, во вторник и четверг, их будет принимать врач общей практики. Благодаря подключению к единой медицинской информационной системе больничные листы и рецепты можно будет оформить на месте, а не ехать в кировские больницы. Это очень удобно, поскольку большая часть жителей Победилово - маломобильные люди зрелого возраста.

В ближайшем будущем планируется разработка графика приема узких врачей-специалистов, которые будут приезжать в населенный пункт для осмотра жителей.