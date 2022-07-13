В Кирове из-за реконструкции теплосетей ограничат движение по нескольким улицам

На одном из участков реконструкция теплосети затянется до осени. Фото: admkirov.ru

В областном центре по двум адресам ограничат движение транспорта. Все из-за продолжающейся реконструкции теплосетей. Об этом сообщили в городской мэрии.

Ремонт начался в районе дома 61 на Азина и на улице Красноармейской. Его планируют закончить до 1 августа. В связи с этим дорожное движение на обоих участках временно перекрыли. Так, до 30 июля по Красноармейской нельзя будет ездить от дома №4 до дома №10.

Помимо этого, с 30 июля до 30 сентября пройдет второй этап реконструкции теплосетей на Урицкого. Из-за этого движение от дома №36 до дома №40 частично приостановят.

Добавим, что ремонт коммуникаций все еще продолжается по адресам: улица Свободы, 118 и Дерендяева, 106. Там проезжая часть останется перекрыта до 1 августа и 20 июля соответственно.