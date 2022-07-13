Кировчане с июля по август будут наблюдать два звездопада

Наблюдать Южные дельта-Аквариды можно уже сейчас, Персеиды - с 17 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не смотрите под ноги - смотрите вверх! Там скоро начнется самое интересное: сразу два звездопада! Об этом сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».

С 17 июля по 24 августа начнется наблюдение метеорного потока Персеиды - самый известный и активный, который можно наблюдать в нашей области. Пик активности придется на ночь с 12 на 13 августа. В этот период можно увидеть не менее 100 метеоров. К сожалению, в нынешнем году условия для наблюдения будут неблагоприятными: Луна засветит небо в пик активности, и кировчане разглядят только самые яркие метеоры.

Еще один поток, который увидят жители области - Южные дельта-Аквариды. Звездопад можно будет наблюдать с 12 июля по 18 августа, пик активности придется на ночь с 28 на 29 июля. В отличие от Персеид, Южные дельта-Аквариды можно будет наблюдать спокойно: засветки Луной не будет.