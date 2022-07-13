За сутки на водоемах Кировской области трое человек погибли и один пропал без вести

Зачастую трагедии происходят при купании в необорудованных местах. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кировской области за минувшие сутки, 12 июля, утонули трое человек. Об этом сообщает региональное УМВД.

Первый случай произошел в Дороничах: во время купания в пруду утонул 43-летний мужчина. Его тело пока не найдено. Полиция провела осмотр места происшествия и опросила свидетелей.

Вторая трагедия случилась в Вятских Полянах. Во время купания в Вятке утонул 18-летний юноша из Сосновки. Сотрудники ГИМС услышали детский крик и кинулись на помощь. Из водоема они достали тонущего 10-летнего мальчика и увезли его в больницу. Ребенок пояснил, что купался не один, а с родственником. Оба сорвались с мелководья, но парень не смог справиться с сильным течением. Его тело также не найдено.

В Уржумском районе на Вятке утонул 51-летний мужчина. Его труп достали из воды.

Сотрудники полиции также ведут поиски 19-летнего кировчанина, который ушел купаться на Вятку еще 10 июля и с тех пор пропал. В полицию обратились его знакомые. Устанавливаются обстоятельства исчезновения парня.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.