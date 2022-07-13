В Кирове годовалого младенца госпитализировали после ДТП

«Лада Гранта» повернула налево через двойную сплошную и не пропустила встречную машину. Фото: vk.com/gibddkirov

В Кирове три человека пострадали в ДТП. Об этом рассказали в городской ГИБДД.

Авария произошла 12 июля в 14 часов у дома №68а по улице Щорса. По информации ведомства, «Лада Гранта» поворачивала налево на прилегающую территорию через двойную сплошную и не пропустила встречный «Ниссан». В результате произошло столкновение двух автомобилей.

Пострадали три пассажира иномарки: две женщины 29 и 58 лет, а также 7-летний мальчик. Как сообщает ведомство, в машине находился еще и годовалый младенец. Его госпитализировали в больницу для детального осмотра медиками.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и условия совершения аварии.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло 4 ДТП, в которых пострадали 9 человек. Погибших нет.