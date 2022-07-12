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Общество12 июля 2022 15:00

До конца 2023 года во все населенные пункты в границах Кирова проведут газ

В текущем году планируется построить 120 км сетей и 30 из них уже готовы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Подведение сетей до границ земельного участка проводится бесплатно. Фото: admkirov.ru

Подведение сетей до границ земельного участка проводится бесплатно. Фото: admkirov.ru

Киров принимает активное участие в программе догазификации. Напомним, в ее рамках подведение сетей до границ земельного участка проводится бесплатно. На данный момент такую возможность получили более 2,5 тысячи домохозяйств, включенные в план-график работ.

Глава города Елена Ковалева отметила, что реализация этой программы - приоритетная задача и власти города решают ее в тесном контакте с газоснабжающей компанией.

Кроме того, благодаря договоренностям врио губернатора Александра Соколова с «Газпромом» до конца 2023 года газ появится еще в 88 населенных пунктов в границах Кирова.

Для это до 15 июля будет проведена инвентаризация домовладений. На встречах с жителями обозначат сроки, в которые они получат голубое топливо в 2023 году. Сейчас также начинается строительство газопроводов между населенными пунктами.