В Кирове движение по двум улицам ограничат до одной полосы

Водителей просят учитывать информацию при построении маршрута. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на двух улицах движение ограничат до одной полосы. Об этом сообщает ПАО «Т Плюс».

По информации компании, это связано с ремонтом на теплосетях. Движение до одной полосы ограничат на улице Свободы в районе дома №118 и на Дерендяева в районе дома №106. На первом участке работы продлятся до 1 августа, на втором - до 20 июля.

Водителей просят планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за реконструкции теплосетей до 15 июля будет ограничено движение по участку улицы Карла Либкнехта. Подробнее об этом можно прочитать здесь.