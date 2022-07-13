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Общество13 июля 2022 6:17

В Кирове движение по двум улицам ограничат до одной полосы

На участках пройдет ремонт теплосетей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Водителей просят учитывать информацию при построении маршрута.

Водителей просят учитывать информацию при построении маршрута.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове на двух улицах движение ограничат до одной полосы. Об этом сообщает ПАО «Т Плюс».

По информации компании, это связано с ремонтом на теплосетях. Движение до одной полосы ограничат на улице Свободы в районе дома №118 и на Дерендяева в районе дома №106. На первом участке работы продлятся до 1 августа, на втором - до 20 июля.

Водителей просят планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за реконструкции теплосетей до 15 июля будет ограничено движение по участку улицы Карла Либкнехта. Подробнее об этом можно прочитать здесь.