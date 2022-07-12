В Омутнинске осудили несовершеннолетнего за попытку сбыта запрещенных веществ

Парень получил координаты тайников с запрещенным веществом. Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

В Кировской области прошел суд над 16-летним жителем Омутнинска. Его обвинили в сбыте наркотических веществ. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Следователи выяснили, что осенью 2021 года парень переписывался в интернете с информатором и приобрел у него координаты с местонахождением тайников. Подросток обнаружил все содержимое и перевез в Омутнинск, где стал хранить наркотики для продажи.

Сбыть товар у парня не получилось - сотрудники полиции обнаружили у него вещество и изъяли его. Виновник признался в содеянном и рассказал, что хотел таким образом заработать. В отношении него завели уголовное дело за попытку сбыть наркотики в крупном размере.

Следствие собрало все доказательства и передало в суд. В итоге подростка признали виновным. Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы условно, при испытательном сроке на два года. Приговор суда вступил в законную силу.