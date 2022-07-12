В пяти районах Кировской области ввели особый противопожарный режим

Меры приняли из-за опасности возникновения лесных пожаров. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В пяти районах Кировской области установили особый противопожарный режим. Об этом сообщает правительство региона.

Режим введен в Верхошижемском, Мурашинском, Лузском, Нолинском и Опаринском районах из-за погодных условий. Во время его действия ограничится пребывание людей и въезда транспорта в леса. Запрещено разводить костры, выполнять пожароопасные работы или связанные с разведением огня. По массивам будут проводиться рейды для контроля за соблюдением правил.

Стоит отметить, что за нарушение правил пожарной безопасности грозит административная ответственность. За действия, которые станут причиной лесного пожара - уголовная.

Если вы увидели возгорание вблизи массива или в самом лесу, сообщите об этом по телефонам: 8-800-100-94-00, (8332) 64-34-28, 01.