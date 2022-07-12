Кировчанам рассылают письма с вирусами о вымышленных долгах

Письма о вымышленных долгах мошенники присылают на электронную почту. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У мошенников появилась новая схема. По сообщению областного УФССП, на электронную почту рассылают постановления с подписями несуществующих должностных лиц. При этом мошенники используют официальную символику и схожее название портала ФССП. В письме содержится ссылка, по которой якобы нужно перейти, чтобы оплатить долги без комиссии.

Не стоит этого делать, поскольку при переходе компьютер подвергается опасности заражения вирусами.

Кировчанам напоминают, что оплатить задолженность можно только теми способами, которые указаны на официальном сайте службы судебных приставов. Кроме того, не передавайте персональные данные на подозрительных сайтах. Узнать о наличии задолженности можно на сайте областного УФССП или с помощью портала Госуслуг.