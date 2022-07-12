В Кирове поймали пытавшегося ограбить магазин мужчину

Ранее судимого мужчину задержали в продуктовом магазине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях в Кирове задержали горожанина, пытавшегося ограбить продовольственный магазин. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Кировской области.

Попытка кражи произошла около десяти часов утра. На сигнал «тревоги» из продуктового магазина по улице Конева выехал отряд Росгвардии. В помещении задержали 43-летнего мужчину. Он собирался вынести товар, не заплатив за него.

Проверив документы, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина уже был ранее судим. Его уже ловили на мелком хищении. Но также нарушитель находился в розыске как подозреваемый в нескольких других преступлениях.