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Происшествия12 июля 2022 11:33

В Кировской области с начала купального сезона утонули 16 человек

Количество погибших на водоемах продолжает расти
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Трагедии зачастую возникают оттого, что люди купаются на необорудованных пляжах.

Трагедии зачастую возникают оттого, что люди купаются на необорудованных пляжах.

Фото: Влад КОМЯКОВ

С начала купального сезона в Кировской области утонули 16 человек, 4 из них - дети. Статистику приводит региональное ГУ МЧС.

Для сравнения, в минувшем году за аналогичный период на воде погибли 23 человека, четверо из них - также дети. Однако в текущем году количество утонувших продолжает расти. Так, только сегодня, 12 июля, на Вятке в поселке Медведок утонул 51-летний мужчина. Ранее мы также сообщали о трех подростках, погибших на реках области.

- В связи со сложившейся обстановкой активизирована совместная работа сотрудников ГИМС, полиции и органов местного самоуправления. Проводятся патрулирования в местах массового купания и разъяснительная работа с гражданами, - информирует ГУ МЧС по Кировской области.

Напомним, ранее мы писали о трех спасенных девушках, которые едва не утонули в Котельниче. Подробнее об этом можно прочитать здесь.