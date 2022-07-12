В Кировской области с начала купального сезона утонули 16 человек

Трагедии зачастую возникают оттого, что люди купаются на необорудованных пляжах. Фото: Влад КОМЯКОВ

С начала купального сезона в Кировской области утонули 16 человек, 4 из них - дети. Статистику приводит региональное ГУ МЧС.

Для сравнения, в минувшем году за аналогичный период на воде погибли 23 человека, четверо из них - также дети. Однако в текущем году количество утонувших продолжает расти. Так, только сегодня, 12 июля, на Вятке в поселке Медведок утонул 51-летний мужчина. Ранее мы также сообщали о трех подростках, погибших на реках области.

- В связи со сложившейся обстановкой активизирована совместная работа сотрудников ГИМС, полиции и органов местного самоуправления. Проводятся патрулирования в местах массового купания и разъяснительная работа с гражданами, - информирует ГУ МЧС по Кировской области.

Напомним, ранее мы писали о трех спасенных девушках, которые едва не утонули в Котельниче. Подробнее об этом можно прочитать здесь.