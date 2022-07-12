В Кирово-Чепецке подрядчика, бросившего реновацию местного сквера, подозревают в краже

Подрядчик сорвал сроки, а после и вовсе бросил объект, и контракт с ним расторгли. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирово-Чепецке возбудили уголовное дело в отношении компании «Дагстройсервис». Бывшего подрядчика, занимавшегося реновацией сквера «Река времени», подозревают в краже материалов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Напомним, организация сорвала сроки и бросила объект, после чего ее внесли в список недобросовестных. Прокуратура организовала проверку качества выполненных работ. Помимо разных нарушений вскрылась кража некоторых стройматериалов. Общий ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Результаты направили в полицию, и по итогам рассмотрения дознаватель областного УМВД возбудил уголовное дело по статье «Кража». Сейчас ведется расследование, его ход контролирует надзорный орган.

Напомним, что из-за реновации этого самого сквера на главу кирово-чепецкой мэрии Владимира Мохова завели уголовное дело, подозревая его в служебном подлоге и превышении полномочий. Подробности можно прочитать здесь.