В Кировской области жителя Череповца осудили за смертельное ДТП

Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Фото: архив «КП» Киров

36-летнего жителя Череповца приговорили к трем годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

27 января 2022 года мужчина ехал в автомобиле «Ниссан Альмера» вместе с супругой и сестрой. При этом он находился под действием наркотиков. На трассе «Яранск-Кикнур-Нижегородская область» водитель выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Ларгус». От столкновения жена виновного погибла, а его сестра и шофер отечественной машины получили тяжелые травмы.

Суд отправил мужчину в колонию-поселение на три года. Помимо этого, его лишили водительских прав на два года и шесть месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.