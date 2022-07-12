Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2022 10:16

В Кирове мэрию через суд обяжут восстановить тротуар на Ульяновской

Жители города постоянно выходят на проезжую часть из-за кучи грязи
Иван Кабанов
По тротуару на Ульяновской практически невозможно ходить. Фото: vk.com/onfkirov

По тротуару на Ульяновской практически невозможно ходить. Фото: vk.com/onfkirov

Кировская прокуратура обратилась в суд с иском на городскую администрацию. Мэрию хотят обязать отремонтировать тротуар на улице Ульяновской. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что на тротуаре по этому участку улицы ходить невозможно из-за месива глины и грязи. Людям приходится выходить на проезжую часть. По словам общественников, никаких деревянных настилов в этом году не появилось.

Как сообщают активисты, они обратились в городскую администрацию. Однако ответ последовал отрицательный: проблему быстро решить не получится, а средств на реализацию нет.

Тогда общественники обратились в прокуратуру и ГИБДД. Проверка заметила множество разрушенных бордюров, просевших обочин, грязь и поломки на мосту через реку Люльченку. По результатам ревизии прокуратура направила иск в суд, чтобы обязать администрацию Кирова восстановить тротуар.