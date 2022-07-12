В Кирове мэрию через суд обяжут восстановить тротуар на Ульяновской

По тротуару на Ульяновской практически невозможно ходить. Фото: vk.com/onfkirov

Кировская прокуратура обратилась в суд с иском на городскую администрацию. Мэрию хотят обязать отремонтировать тротуар на улице Ульяновской. Об этом сообщили активисты ОНФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что на тротуаре по этому участку улицы ходить невозможно из-за месива глины и грязи. Людям приходится выходить на проезжую часть. По словам общественников, никаких деревянных настилов в этом году не появилось.

Как сообщают активисты, они обратились в городскую администрацию. Однако ответ последовал отрицательный: проблему быстро решить не получится, а средств на реализацию нет.

Тогда общественники обратились в прокуратуру и ГИБДД. Проверка заметила множество разрушенных бордюров, просевших обочин, грязь и поломки на мосту через реку Люльченку. По результатам ревизии прокуратура направила иск в суд, чтобы обязать администрацию Кирова восстановить тротуар.