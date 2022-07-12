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Происшествия12 июля 2022 7:40

В Кировской области два человека погибли в ДТП

На трассе «Вятка» столкнулись две встречные машины
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
По факту ДТП проводится проверка.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кировской области два человека погибли в ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 11 июля в 21.05 в Белохолуницком районе. На 689 км трассы «Вятка» столкнулись «Форд Мондео» и «Тойота Бревис». По предварительным данным, 70-летний водитель «Форда» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с другим авто. В столкновении погиб он и 39-летний пассажир «Тойоты», оба скончались на месте. Водитель второй иномарки получил серьезные травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.