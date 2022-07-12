В Кирове эвакуировали ТЦ на Воровского

Из здания вывели всех посетителей и сотрудников. Фото: Иван Кабанов

В Кирове эвакуировали ТЦ «Баско». Об этом в редакцию «КП-Киров» сообщили очевидцы.

Всех сотрудников и посетителей ТЦ эвакуировали в 09.30. На месте происшествия находятся пожарные, СПСЧ и «скорая помощь». Очевидцы сообщают, что в службы якобы поступил звонок о заминировании здания, а также поговаривают, будто это не единственное подобное сообщение за сегодня.

Так, одна из читательниц сообщила «Комсомолке», что на данный момент эвакуирован и Центральный рынок:«все оцеплено, всех вывели». Всего, по слухам, заминировано порядка шести объектов.

На месте работают пожарные и «скорая». Фото: Иван Кабанов

Причина эвакуации устанавливается прямо сейчас. Официального комментария пока не поступало.

В 10.25 сотрудников ТЦ запустили обратно в здание, угрозы жизни и здоровью людей нет. Правоохранители подозрительных предметов не нашли.

Стоит отметить, что подобный случай происходил около года назад: 26 июля минувшего года ТЦ на Воровского также эвакуировали. Причиной стал бесхозный пакет.