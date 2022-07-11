В Кирове две ярмарки будут работать постоянно

Ярмарку уже можно посетить на Октябрьском и Центральном рынках. Фото: admkirov.ru

В Кирове организовали две постоянно действующие ярмарки. Они будут работать с 8 до 18 часов на Центральном и Октябрьском рынках. Об этом сообщили в администрации города Кирова.

Помимо этого, в областном центре продолжат проходить ярмарки выходного дня. У Вятской филармонии торговые лавки откроются в следующие даты: 22 и 23 июля, 5-6 августа. На Театральной площади подобное мероприятие пройдет только 6 августа. Но там проходит и «периодичная летняя» ярмарка - с 13 июня по 31 августа.

Напомним, что 16 июля с 8 до 15 часов торговую зону организуют еще и в мкр. Радужном на проспекте Строителей, 3. Подробнее обо всех датах проведения ярмарок можно узнать здесь.