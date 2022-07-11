В Кирове бесправник на «Порше» сбил 11-летнего велосипедиста и скрылся

Виновником ДТП оказался владелец «Порше» без водительских прав. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове разыскали водителя, сбившего 11-летнего мальчика-велосипедиста. Об этом рассказали в областном УМВД.

Инцидент произошел 8 июля в деревне Оверинцы областного центра. Мальчик ехал на велосипеде по обочине дороги «Киров-Русское», когда его сбил неустановленный автомобиль, ехавший в город. Водитель скрылся с места происшествия. Ребенку оказали медпомощь, госпитализация ему, к счастью, не потребовалась.

Машину и ее владельца разыскали через несколько часов. Это оказался «Порше Макан», а у его хозяина, 41-летнего кировчанина, не было водительских прав. В итоге на мужчину составили административные материалы сразу по двум статьям: управление транспортом без прав и оставление места ДТП. Их вскоре передадут в суд для установления вины и назначения наказания водителю.