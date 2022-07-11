Рысь Мира, пойманная в Кирове, перенесла операцию

Рысь Мира продолжает жить в Ленинградской области. Фото: Яна Олейник

Рысь Мира, пойманная в Кирове зимой, продолжает лечение в новом доме. На днях она перенесла стоматологическую операцию - хищнице пришлось удалить несколько зубов. Об этом рассказали в Центре реабилитации животных «Большое гнездо».

- Вчера у нее прошла сложная стоматологическая операция и повторное обследование - всё успешно! Теперь у кошки нет пары-другой зубов, но зато ничего во рту не болит и рычать в общем-то можно, - делятся сотрудники организации.

Напомним, отловленная в конце декабря рысь сейчас живет в Ленинградской области, где ей построили большой природный вольер. За состоянием хищницы постоянно следят. Раньше Мира жила в «Доме Тигра» в Новосибирске, однако из-за увеличения количества питомцев дикую кошку пришлось переселить в другой регион.