В Кировской области ищут мужчину, пропавшего в начале июля

Если вы видели этого человека, сообщите об этом волонтерам или в полицию. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают мужчину, пропавшего в начале месяца. В последний раз Евгения Видякина видели 1 июля в снт «Радуга» Юрьянского района. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Евгению Михайловичу 56 лет, рост 186 см, среднего телосложения, у него темные волосы с сединой. Мужчина был одет в камуфляжный костюм и черные сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.