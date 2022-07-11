Футбольное поле в Кирове построят у ВятСШОР на Ленинградской

Поле разместят рядом с ВятСШОР на Ленинградской. Фото: kirovreg.ru

В Министерстве спорта Кировской области определили место, где будет расположено новое футбольное поле. Его разместят рядом со спортивной школой по улице Ленинградской, 1б.

Вятская спортивная школа олимпийского резерва уже имеет статус Детского футбольного центра РФС. Там проходит обучение юных игроков. Выбранный для поля участок принадлежит этому учреждению. Сейчас руководство школы должно с министерством спорта разработать «дорожную карту» для реализации проекта.

Напомним, что 23 июня РФС и врио главы Кировской области договорились о том, что комплект полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием выделят региону уже в текущем году.