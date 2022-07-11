В Нововятске временно ограничат движение по железнодорожному переезду

Работы пройдут в ночь с 11 на 12 июля. Фото: пресс-служба ГЖД

В Нововятске ограничат движение транспорта по переезду в слободе Луговые. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Движение ограничат в ночь с 11 на 12 июля с 21.00 до 02.00. На железнодорожном переезде проведут капремонт пути с применением комплекса тяжелых машин. В связи с этим автомобилистов просят искать пути объезда и планировать маршрут с учетом этой информации. Стоит отметить, что спецтранспорт будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.