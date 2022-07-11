В Кирове пятилетнего ребенка госпитализировали после падения из окна

Не оставляйте детей без присмотра в комнатах, где легко открываются окна. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кирове из окна выпал пятилетний ребенок. Малыша пришлось госпитализировать. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Происшествие случилось 9 июля в одном из домов по улице Милицейской. Ребенок выпал из окна первого этажа. При падении мальчик получил травмы, и его увезли в больницу. Отмечается, что малыш выпал из окна, навалившись на москитную сетку.

Следственный комитет сейчас проводит проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кировчанам в который раз напоминают, что за детьми нужно неукоснительно следить и ни в коем случае не оставлять их в комнатах с открытыми окнами, а также не ставить у подоконника мебель, по которой на него можно забраться. Не показывайте детям, как открываются окна, не ставьте их на подоконник самостоятельно - они доверяют взрослым и думают, что это безопасно. На москитную сетку не надейтесь: она иной раз не выдерживает и веса кошки. Правила очень просты, тем не менее родители продолжают беспечно относиться к жизни и здоровью собственных детей.