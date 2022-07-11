В Кирове после грозы перестали работать семь светофоров

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на участках, где ведется ремонт.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Кирове после грозы вышли из строя несколько светофоров. Об этом сообщает горадминистрация.
После непогоды 9 июля перестали работать объекты на следующих улицах:
- перекресток Кольцова и Упита;
- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Северное кольцо;
- перекресток Дзержинского и Центральной (поворот на Ганино);
- Московская, 171;
- у дер. Гнусино;
- Луганская около ТЭЦ-4;
- Щорса 17.
С прошлой ночи специалисты занимаются устранением неисправностей. Кировчан, как водителей, так и пешеходов, просят соблюдать осторожность на этих участках и руководствоваться ПДД.