В Кирове после грозы перестали работать семь светофоров

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на участках, где ведется ремонт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове после грозы вышли из строя несколько светофоров. Об этом сообщает горадминистрация.

После непогоды 9 июля перестали работать объекты на следующих улицах:

- перекресток Кольцова и Упита;

- перекресток Октябрьского проспекта и улицы Северное кольцо;

- перекресток Дзержинского и Центральной (поворот на Ганино);

- Московская, 171;

- у дер. Гнусино;

- Луганская около ТЭЦ-4;

- Щорса 17.

С прошлой ночи специалисты занимаются устранением неисправностей. Кировчан, как водителей, так и пешеходов, просят соблюдать осторожность на этих участках и руководствоваться ПДД.